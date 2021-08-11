В Бакинском метро устанавливаются мощные вентиляторы

Бакинский метрополитен строит мощную вентиляционную инфраструктуру на своих станциях, сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, станции метро оборудованы принудительной вентиляцией. Кроме того, существует и естественная вентиляция.

"Работы в сфере естественной вентиляции стартовали еще в прошлом году. Для этого были закуплены демпферы (клапаны и пластины, которые останавливают или регулируют поток воздуха внутри воздуховода) австрийского производства. На трех станциях метро уже установлены 84 новых демпфера, подобное обновление будет проводиться и на других станциях и линиях метро.

Кроме того, установка новых демпферов требует обновления и самой вентиляционной системы в соответствии с мировыми стандартами, которые начали внедряться и у нас", - сказал Мамедов.

Он отметил, что на "красной" и "зеленой" ветках метро Баку необходима полная замена вентиляционной системы.

"В рамках обновления на этих ветках на девяти шахтах уже установлены новые демпферы. Их преимущество в том, что они работают синхронно с вентиляционной системой. В случае, когда вентилятор перестает работать, демпферы остаются постоянно открытыми. Воздух, проходящий через шахты, поступает посредством демпферов на нужные уровни и станции.

На основании данных за 2019 год мы обновили инфраструктуру метрополитена, в том числе и вентиляционную систему", - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы подчеркнул, что при закупке новых вентиляторов учитываются все технические характеристики бакинского метро и необходимые требования.

"Нынешняя вентиляционная система в три раза мощнее прежних и управляется на основе информационно-коммуникационных технологий из единого центра. Для эффективного управления вентиляционной системой были дополнительно проведены необходимые оптические и фибероптические линии.

Сейчас вентиляционная система метро регулируется по 16 параметрам, и диспетчер самостоятельно может изменить мощность работы вентилятора, включить или отключить его", - сказал он.

По его словам, обновление вентиляционной системы в первую очередь связано с пожарной безопасностью.

"Главной задачей вентиляторов является отвод задымления и обеспечение метро чистым воздухом. Также они способствуют защите тоннелей от коррозий", - добавил Мамедов.