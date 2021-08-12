Что будет с карантинным режимом в Азербайджане?

В Азербайджане благодаря продуманной политике и действиям государства к началу летнего сезона резко сократилось количество ежедневных заражений, однако в последнее время вновь наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19.

К сожалению, темпы роста настолько высоки, что в ежедневной статистике новых заражений мы видим цифры, которых никогда не было в нашей стране (2396 заболевших за сутки по данным на 11 августа). Эти цифры говорят о том, что, возможно, придется ввести новые ужесточающие меры ввиду того, что ограничения на данный момент являются единственным действенным способом приостановить распространение болезни, а также помочь начавшемуся в стране процессу вакцинации. Всему виной безответственное и халатное отношение некоторых граждан, посещающих свадебные церемонии.

Многие посещают их без наличия ковид-паспорта, а некоторые и вовсе приходят зараженными, оправдывая подобное поведение тем, что "yaxın qohumdur" или "gəlməmək ayıbdır". Недавно один из друзей рассказал мне, как он был на свадьбе, где, оказывается, осознанно находился зараженный коронавирусом, который твердил вышеупомянутые оправдания. И знаете каков был результат его присутствия на этой свадьбе? Он здоровался, обнимался с родственниками, как ни в чем не бывало, и заразил десятки человек. Такое поведение абсолютно недопустимо.

Очевидно, что свадьбы пора вновь запрещать. С целью недопустить подобных тенденций в нашей стране, которая с первого дня успешно борется с пандемией и имела низкие показатели заражений, вновь становится актуальным вопрос пойти на ужесточение. Халатное привело к ежедневным тысячам новых случаев COVID-19 и большому количеству смертей. В дальнейшем нас может ждать тотальное заполнение больниц, что может нанести удар по системе здравохранения.

Важно осознавать, что вирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем коронавирусной болезни COVID-19, продолжает мутировать. Каждая мутагенная форма проявляет себя по-разному. Британский "альфа-штамм", южноафриканский "бета-штамм", бразильский "гамма-штамм" и индийский "дельта-штамм" обладают определенными свойствами. Все эти вирусы в геноме одинаковые, но изменения имеются в шиповидном белке, в форме дельта-штамма произошло изменение фрагмента, за счет которого штамм стал более заразен. Заразность превышает в несколько раз, при этом инкубационный период заболевания сократился в три раза. Если "дельта-штамм" и дальше распространится по всему миру (а он уже выявлен в более ста странах), то это следует рассматривать как начало новой волны пандемии.

В Азербайджане также был выявлен "дельта-штамм" коронавируса. Но, если наблюдать со стороны на наших граждан, то они ведут себя так, будто пандемия уже завершилась. Это не так, пандемия продолжается и карантинные меры необходимо продолжать соблюдать, особенно в закрытых помещениях. Поэтому даже при смягчениях следует придерживаться карантинных мер, потому что полностью расслабляться нельзя. Совершенно непозволительно расслабляться и пренебрегать правилами Оперативного штаба при Кабинете министров. Сегодня перед Оперштабом стоит очень сложная задача по организации новых превентивных мер, чтобы как-то пресечь распространение данного штамма по всей республике. Если это не удастся, то начнется дефицит лекарств, стационарных коек и, естественно, на этом фоне ухудшится общая санитарно-эпидемиологическая обстановка. Одобренные ВОЗ вакцины чувствительны к штамму "Дельта".

Мы должны стараться, чтобы число инфекций не было критичным, чтобы наша система здравоохранения, больницы не были перегружены. Если система здравоохранения перегружена, то могут последовать очередные ограничения. Поэтому мы все должны соблюдать правила защиты от коронавируса. В последнее время люди пренебрегают масками, не соблюдают дистанцию, не следят за гигиеной рук. Все это приводит к росту инфицирования. Существует только два способа предотвратить вирус - защита и вакцинация.

Пандемия не побеждена, а значит мы по-прежнему должны уделять огромное внимание вопросам безопасности. Коронавирус будет побежден так быстро, как у значительной части населения будет достаточно антител к нему. И по большому счету, есть только два способа обзавестись этими антителами: переболеть, или вакцинироваться. Лучше, конечно же, второй вариант.

Кстати, получив прививку, не стоит забывать, что после введения вакцины необходимо следить за своим здоровьем и соблюдать все рекомендации врача. И помните: вакцина не отменяет ношение маски в общественном месте! Вторая доза вакцины вводится на 21-й день, и формируется устойчивый иммунитет. Беспокоиться о побочных эффектах тоже не надо. Это нормальная реакция организма на прививку. Все эти симптомы пройдут через несколько дней. Сегодня многие страны страдают от нехватки вакцин. Но, благодаря грамотным преждевременным действиям руководства страны, Азербайджан является одной из немногих стран, где был дан ранний старт процессу вакцинации и у нас имеется достаточное количество препаратов. Так что идите и вакцинируйтесь, не боясь ничего. В эти дни каждый гражданин Азербайджана должен сделать все возможное для дальнейшего предотвращения роста числа случаев заражения COVID-19.

М.Ахмедзаде