Сильный ветер в Дашкесане нанес урон зданиям и частным домам
Сильный ветер в Дашкесане привел к последствиям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ветер нанес вред зданиям и частным домам в городе Дашкесан, поселке Алунитдаг, Ашагы Дашкесан и горных селах.
В частности, были повреждены кровли жилых, социальных и административных зданий города Дашкесан, поселков и сел, а также объекты электричества и связи, нанесен ущерб частным подсобным хозяйствам района. Сильный ветер в ряде зданий полностью снес кровлю вместе с деревянными конструкциями. В высокогорных селах возникли перебои в подаче электроэнергии.
На места происшествий привлечены представители районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время в районе сохраняется ветреная погода.
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