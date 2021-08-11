Как работала оросительная система Карабахского ханства

Как и в других ханствах Азербайджана, основным занятием подавляющей части населения Карабахского ханства было сельское хозяйство. Благоприятные климатические условия, плодородные земли, расположение в междуречье Куры и Араза, - все это создавало соответствующую основу для развития здесь сельского хозяйства.

К сожалению, отсутствие статистических материалов не позволяет получить полноценное представление о динамике развития отдельных отраслей сельского хозяйства в ханстве. Часть материалов относится к позднему периоду существования ханства - к началу XIX столетия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, Карабахское ханство выгодно отличалось от других ханств размерами территории и благоприятными условиями для сельского хозяйства. Наряду с заснеженными горами, здесь имелись также и плодородные равнины. Основными отраслями сельского хозяйства были земледелие и скотоводство. Наличие оросительных сооружений в ханстве, особенно вблизи рек, способствовало развитию земледелия.

После присоединения к России общий земельный фонд Карабахского ханства составлял 1.354.000 десятин (в том числе, 100,000 десятин пахотной земли). На душу населения приходилось примерно 1,1 десятины пахотной земли.

Незначительность пахотных земель по сравнению с общим земельным фондом объясняется целым рядом причин: существенную часть территории ханства составляли горы, покрытые лесами и кустарниками, и степи, заросшие густым камышом. Это затрудняло работу по очищению пригодных для посевов земель от деревьев и кустарников.

Недостаток водных ресурсов приводил к тому, что обширные площади пригодных земель оставались неиспользованными для земледелия, снижалась их продуктивность. Проблемы с орошением посевных площадей возникали из-за того, что многочисленные реки на территории Карабаха пролегали через глубокие ущелья, овраги, а пашни располагались на возвышенности - на горе, на склонах гор.

Сильно пересеченный характер местности и каменистая почва во многих случаях делали невозможным проведение каналов для орошения, для этого требовались огромные затраты, в чем не были заинтересованы феодалы.

В то же время, на территории ханство имелось немало каналов (архов). Один из современников того периода писал, что население прокладывало каналы от рек и с их помощью получало достаточное количество различных злаков.

Отметим, что в соответствие с принципами орошения во многих случаях территориально магалы охватывали реки и другие водные бассейны. Не случайно, магал, как административная единица, часто назывался и водным магалом.

Самым древним каналом в ханстве был Говурарх. Как писал Мирза Джамал Карабахи, в древние времена при строительстве города Бейлаган Сасанидский шах провел большой канал из Куры к Бейлаганской степи. Во время опустошительного нашествия монголов этот канал был разрушен и только в период Эмира Тимура был восстановлен вместе с городом Бейлаган. Великий завоеватель Востока назвал его в честь своего предка "Барласский канал".

Позднее, в первой половине XVIII века, в результате военных конфликтов этот канал частично был разрушен. И только в период Панахали хана и в первые годы правления Ибрагимхалил хана вновь стал использоваться и приносить доход в ханскую казну. Канал в народе получил название "Говурарх".

Мирза Джамал писал: "...это был очень полезный канал. Если в местах, орошаемых его водой, посадить пшеницу, чалтык, хлопок, тутовые деревья или другие растения, то можно получить обильный урожай. Бели посеять одну четверть (русская мера объема для сыпучих тел, равная примерно 210 л.) пшеницы, то можно собрать двадцать четвертей урожая, и даже больше. Особенно обильным бывает здесь урожай чалтыка и проса. Если ими посеять одну четверть, то можно собрать примерно пятьдесят четвертей, и даже больше урожая".

Кроме самого большого оросительного канала - Говурарха, Мирза Джамал дает информацию о наличии других каналов - Кюрек архы, Лувар архы, Меймене архы, Гемичи архы, Сары архы, Аяз архы, Гашгай архы и Хан архы, проведенных от реки Араз.

В местах, где не было постоянных водных источников, орошение осуществлялось с использованием кяризов (подземных водопроводов) и колодцев. Кяриз состоял из подземных галерей, последняя из которых была соединена с водным источником, а открытая часть поднималась до поверхности земли.

Кяризы иногда состояли из нескольких галерей, которые соединялись в единый канал. Тем самым вода из источника могла подниматься до поверхности земли.

Мастера, которые рыли кяризы, назывались "кенканами". Вода из колодцев поднималась в кожаных бурдюках вместимостью в 15-20 ведер. Верхняя часть бурдюка завязывалась веревкой, с помощью лошади или осла эта веревка, наматываясь на установленное над колодцем колесо, поднимала бурдюк. Вода подобным образом переливалась в каменную чашу, а оттуда перетекала в оросительные каналы.

Большой вред сельскому хозяйству наносили природные бедствия: засуха в низменной части ханства, частые проливные дожди и град - в нагорной подвергали урожай опасности. Разрушительное влияние на сельское хозяйство оказывали также войны, набеги, грабежи.

Во время своих нашествий губинский Фатали хан переселил множество карабахских крестьян на территорию Губинского ханства. Имеются сведения, что в его военном походе на Гарабаг в начале 1783-го года приняло участие более 10 тысяч только дагестанских наемников. Были разграблены села вблизи Шуши, угнано до 100 тысяч голов овец, 30 тысяч голов крупного рогатого скота. Население окрестных сел бежало в Шушу и в другие места. В дороге люди подвергались нападению дагестанских воинов, часть их была взята в плен.

Особенно большой урон экономике ханства был нанесен во время нашествий Ага Мухаммед шаха Гаджара в 1795-1797 годах и I русско-иранской войны 1804-1813 гг. При этом резко сократилось население.

Как пишет Н.Дубровин, до нашествий Гаджара в Карабахе проживало 60 тысяч семей. В начале XIX века (в 1805-м году) эта цифра снизилась до 10 тысяч. В период I русско-иранской войны население Карабаха уменьшилось еще втрое, и в конце войны здесь имелось всего 3,080 семей.

Специализация в сельском хозяйстве складывалась стихийно, система орошения была отсталой, формы хозяйственной деятельности и быта, можно сказать, длительное время оставались неизменными и архаичными.

Из-за господства феодальных отношений, хозяйства носили экстенсивный характер. Некоторые авторы утверждали, что в период ханств наблюдался застой в сельском хозяйстве. Однако в ханствах, в том числе Гарабагском, производимая сельскохозяйственная продукция с лихвой покрывала потребности населения, а в ряде случаев даже вывозилась.