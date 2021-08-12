https://news.day.az/society/1369148.html В Шамкире трагически погиб 19-летний юноша
В Шамкире трагически погиб 19-летний юноша
В Шамкире произошел несчастный случай.
Как сообщает Day.Az, Мамедов Иса Анар оглу 2002 года рождения погиб от удара электрическим током.
По предварительной информации, 19-летний юноша погиб из-за неосторожного обращения с электричеством во время ремонта в доме, где он помогал отцу-мастеру.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре