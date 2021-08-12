Сегодня пройдет очередной экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня проведет очередной тестовый экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку).

Об этом Day.Az сообщили в ГЭЦ. Отмечается, что в экзамене примут участие абитуриенты (учащиеся) следующих категорий:

1. Выпускники текущего года, по какой-либо причине не принявшие участие в экзамене по азербайджанскому языку, проведенному 20 мая 2021 года по общему среднему (9-летнему) уровню образования в рамках выпускного экзамена.

2. Абитуриенты текущего года, принявшие участие в экзамене по общему (9-летнему) уровню среднего образования 20 мая 2021 года и получившие неудовлетворительные оценки и подавшие документы для поступления в средне-специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования;

3. Абитуриенты текущего и предыдущих годов, получившие неприемлемые оценки в ранее проведенных экзаменах и подавшие документы для поступления в высшие учебные заведения и ссузы на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Вместе с пропускным листом участникам также следует распечатать "Декларацию о состоянии здоровья участника ЕГЭ". Декларация должна быть распечатана на отдельном листе и представлена экзаменационному руководителю за подписью учащегося в день экзамена.