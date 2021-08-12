Вот в каких условиях хранятся вакцины в Азербайджане

В настоящее время для хранения вакцин, используемых в Азербайджане (CoronaVac, AstraZeneca, Sputnik V и Pfizer), созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов, комментируя озвученные на днях в соцсетях непрофессиональные заявления о процессе вакцинации.

"Прежде всего хочу отметить, что вакцинация - самый эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Это научно доказанный метод профилактики во всем мире и считается одним из величайших достижений медицины.

Во всем мире доказано, что вакцинация является важнейшей профилактической мерой в борьбе с COVID-19, и вызывает удивление, что некоторые "эксперты" ставят это утверждение под сомнение. Сегодня все страны мира для обеспечения охраны здоровья населения занимаются решением вопросов, связанных с поставкой вакцин. С сожалением хочу отметить, что в настоящее время не все страны имеют равный доступ к вакцинам, а некоторые государства по-прежнему не обеспечены достаточным количеством вакцин.

Как известно, с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации. Тем самым Азербайджан одним из первых в регионе начал кампанию по вакцинации населения.

Благодаря личному авторитету Президента Ильхама Алиева на международной арене, у различных производителей вакцин было закуплено достаточное количество доз вакцинных препаратов. Тем самым в стране сформирован необходимый запас вакцин от COVID-19. На сегодняшний день в Азербайджане введено более 5,5 миллиона доз вакцин.

В своих выступлениях в социальных сетях некоторыми "экспертами" затрагивались вопросы относительно условий хранения вакцин. Действительно, согласно инструкциям производителей вакцин, правильное хранение вакцин очень важно с точки зрения сохранения их качества и достижения желаемого эффекта.

Следует отметить, что в нашей стране для проведения масштабной кампании вакцинации были предприняты все необходимые меры. Если для хранения других вакцин требуется температурный режим +2-8°C, то Pfizer нужно хранить при температуре -70°C. До пандемии в нашей стране не использовались вакцины, которые требуется хранить в таких условиях. По этой причине для Центра инновации и снабжения Министерства здравоохранения были закуплены и установлены 10 морозильных камер до того, как вакцина Pfizer была доставлена в страну. Таким образом, в настоящее время для хранения вакцин, используемых в нашей стране (CoronaVac, AstraZeneca, Sputnik V и Pfizer), созданы все условия, соответствующие инструкциям производителя.

Кроме того, при отсутствии надлежащих условий для хранения вакцин после вакцинации должны были возникнуть осложнения. Однако с первого дня кампании не зарегистрировано ни одного случая осложнения при проведении вакцинации и поствакцинальной реакции. В редких случаях отмечаются легкие побочные эффекты, такие как болезненность в месте введения инъекции препарата или некоторая слабость в течение одного-двух дней после вакцинации. Это естественная реакция, которая может возникнуть против любой вакцины, и обусловлена тем, что вакцина вызывает иммунный ответ организма человека.

Считаю нецелесообразным высказывать столь непрофессиональное мнение к успешно проводимой в нашей стране кампании по вакцинации населения.

Пользуясь случаем, призываю население принять более активное участие в кампании вакцинации, для того чтобы в кратчайшие сроки побороть коронавирусную инфекцию и защитить здоровье граждан страны", - сказал он.