https://news.day.az/society/1369168.html ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана - МИНОБОРОНЫ
ВС Армении вновь обстреляли позиции Азербайджана - МИНОБОРОНЫ
11 августа с 22:20 до 00:05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Чямбярякском,Ттуджур, а также в населенном пункте Ашагы Шорджа Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Заманлы, Гаравеллер Гядабейского района, Зейилик Кельбаджарского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Ответным огнем обстрел противника был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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