С этого дня начинается выбор школы для подготовительных групп

Сегодня с 11:00 родители (другие законные представители), прошедшие электронную регистрацию в дошкольных группах, смогут выбрать школу.

Как сообщает Day.Az, процесс приема детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год осуществляется на портале www.mektebeqebul.edu.az.

Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.