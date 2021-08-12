https://news.day.az/society/1369186.html С этого дня начинается выбор школы для подготовительных групп
С этого дня начинается выбор школы для подготовительных групп
Сегодня с 11:00 родители (другие законные представители), прошедшие электронную регистрацию в дошкольных группах, смогут выбрать школу.
Как сообщает Day.Az, процесс приема детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год осуществляется на портале www.mektebeqebul.edu.az.
Процесс электронной регистрации детей в дошкольные группы государственных общеобразовательных учреждений завершится 14 сентября 2021 года в 18:00.
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