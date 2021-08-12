Более 600 человек не были допущены на свадьбы из-за отсутствия ковид-паспортов

11 августа сотрудники МВД, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики АР провели мониторинги 65 свадебных церемоний, организованных в Баку и регионах страны.

Они проходили в 61 доме торжеств и четырех частных дворах.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МВД.

По результатам проверок за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадеб в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР; 7 человек оштрафованы в соответствии со статьей 211 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) КоАП АР; 619 граждан не были допущены на торжества из-за отсутствия ковид-паспортов.