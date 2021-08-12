В Баку содержание пыли в воздухе сильно превышает норму

В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная мгла. Содержание пыли в воздухе превышает норму в 3,9 раза.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, пыль принесли воздушные массы с юго-востока.

Снимки со спутника свидетельствуют о том, что пыльная мгла носит трансграничный характер. Она будет наблюдаться в течение всего сегодняшнего дня.