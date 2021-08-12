https://news.day.az/society/1369259.html Ведуться ремонтные работы на станции «Джафар Джаббарлы»
Ведуться ремонтные работы на станции «Джафар Джаббарлы»
В рамках второго этапа реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" Бакинского метрополитена запланирован ряд мероприятий на надземном участке.
Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.
По его словам, в частности, создается изоляционный слой для предотвращения воздействия дождевых вод на конструкции станции.
"В то же время, для отвода осадков устанавливается дренажная система. В ходе этих работ будет заменена поврежденная и вышедшая из строя брусчатка", - отметил Б.Мамедов.
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