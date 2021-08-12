Ведуться ремонтные работы на станции «Джафар Джаббарлы»

В рамках второго этапа реконструкции станции "Джафар Джаббарлы" Бакинского метрополитена запланирован ряд мероприятий на надземном участке.

Об этом АПА сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

По его словам, в частности, создается изоляционный слой для предотвращения воздействия дождевых вод на конструкции станции.

"В то же время, для отвода осадков устанавливается дренажная система. В ходе этих работ будет заменена поврежденная и вышедшая из строя брусчатка", - отметил Б.Мамедов.