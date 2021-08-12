Завтра в Баку будет до 40 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер, передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 25-28, днем - 37-40, в Баку ночью - 26-28, днем - 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 28-29, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 29-30 градусов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 22-27, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 16-21, днем - 26-31 градус тепла.