Наибольший вред от коронавируса – возникновение острой почечной недостаточности

У 7-10 процентов пациентов с коронавирусом наблюдается поражение почек, и наибольший вред, который инфекция может нанести почкам, - возникновение острой недостаточности.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал докторант кафедры урологии Азербайджанского медицинского университета Араз Ибрагимов.

По его словам, почки крайне чувствительны к коронавирусной инфекции.

"Большинство людей, у которых заболевание протекает в тяжелой форме, бывают в возрасте от 30 до 78 лет. Во время лечения инфицированный принимает по 20-25 таблеток в день, и все эти лекарства выводятся из организма через почки и печень. С другой стороны, пневмония приводит к кислородному голоданию организма. Это также оказывает негативное воздействие на почки. Наибольший вред, который коронавирус может нанести почкам, - это возникновение острой почечной недостаточности", - отметил Ибрагимов.