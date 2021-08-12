В Азербайджане объявлены результаты конкурса на плановые места в магистратуру

Результаты конкурса на плановые места в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана размещены на сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Trend в пресс-службе ГЭЦ, бакалавры могут ознакомиться с результатами конкурса, отправив "Рабочий номер" посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) на номер 7727.

Список поступивших бакалавров и сформировавшиеся в результате конкурса проходные баллы будут опубликованы в 7-м номере журнала "Магистр". Приобрести электронную версию журнала (в формате pdf) можно будет со второй половины сегодняшнего дня, совершив оплату посредством услуги "Онлайн продажа электронных версий изданий ГЭЦ" в разделе "Электронные услуги" сайта ГЭЦ (http://eservices.dim.gov.az/ejurnal/).

Поступившие лица должны зарегистрироваться в электронном виде. Для этого необходимо пройти регистрацию на платформе https://portal.edu.az/ и после входа в созданный кабинет выбрать услугу "Регистрация студентов в высшие и средние специальные учебные заведения".

Процесс регистрации будет проходить с 18-го по 25 августа 2021 года.

Незарегистрированные бакалавры будут исключены из списка поступивших.