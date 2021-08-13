https://news.day.az/society/1369452.html Полиция не допустила на свадьбы 185 человек
Полиция не допустила на свадьбы 185 человек
12 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 30 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 3 человека были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, 185 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.
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