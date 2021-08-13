Исполнительная власть Баку предупредила жителей столицы

Исполнительная власть города Баку предупредила жителей столицы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе ИВ, в связи с тем, что в последние дни в стране наблюдается резкий рост числа зараженных коронавирусом, в Баку осуществляются комплексные меры по защите граждан от этого заболевания и предотвращению его широкого распространения.

В связи с этим ИВ объявила неделю дезинфекции, и в рамках этих мероприятий завтра с утра на главных улицах, проспектах и дорогах в центре города и поселках в будут проведены усиленные дезинфекционные работы специальными с использованием химическх средств.

Учитывая определенную токсичность веществ, жителей просят не выходить на улицу в указанную дату без необходимости.