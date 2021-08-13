Пожарные в Азербайджане осуществили более 100 выездов на тушение пожара - спасены 10 человек
На основании звонков, поступивших на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), соответствующими структурами министерства за минувшие сутки было осуществлено 111 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 8 случаями пребывания в беспомощном состоянии.
Как сообщает Day.A со ссылкой на сайт МЧС, в результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 10 человек, в том числе тонувшие в море 7 человек. Кроме того, в ходе спасательной операции, проведенной в Ясамальском районе, было обнаружено в квартире и передано по назначению тело Нааб Нины Александровны.
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