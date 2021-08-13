https://news.day.az/society/1369480.html В Азербайджане введут ужесточенный карантинный режим? - ВИДЕО
В Азербайджане введут ужесточенный карантинный режим? - ВИДЕО
В зависимости от серьезности санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане может быть применен ужесточенный карантинный режим на определенных территориях, который может коснуться некоторых сфер.
Как передает Day.Az, об этом в эфире передачи "Gündəm" на ARB24 сказал депутат Ильхам Мамедов.
Мамедов добавил, что начался анализ и оценка ситуации в связи с тем, что количество заражающихся превысило отметку 2000 человек в день.
"Думаю, что в этот период Оперативный штаб при Кабинете министров примет определенные решения", - добавил депутат.
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