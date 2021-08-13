https://news.day.az/society/1369489.html Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах? - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Какой будет температура воды на Абшеронских пляжах? - ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 25-28, днем - 34-38, в Баку ночью - 26-28, днем - 36-38 градусов тепла.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 27-28, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 28-29 градусов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре