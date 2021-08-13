https://news.day.az/society/1369497.html Оштрафован организатор свадьбы в частном доме - ВИДЕО
Оштрафован организатор свадьбы в частном доме - ВИДЕО
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, были выявлены нарушения карантинного режима на свадебной церемонии, организованной в частном доме.
Как передает Day.Az, ходе проверки было установлено, что в свадебной церемонии, состоявшейся во дворе дома, принадлежащего жителю села Ититала района Гаджи Бабаеву, приняли участие более 100 гостей.
Организатор свадьбы, нарушивший санитарно-карантинные правила, привлечен к административной ответственности и оштрафован.
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