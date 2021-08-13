Оштрафован организатор свадьбы в частном доме

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, были выявлены нарушения карантинного режима на свадебной церемонии, организованной в частном доме.

Как передает Day.Az, ходе проверки было установлено, что в свадебной церемонии, состоявшейся во дворе дома, принадлежащего жителю села Ититала района Гаджи Бабаеву, приняли участие более 100 гостей.

Организатор свадьбы, нарушивший санитарно-карантинные правила, привлечен к административной ответственности и оштрафован.