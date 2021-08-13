Более 5 000 коробок пищевых добавок, ввезенных в Азербайджан, оказались непригодными
В рамках мониторингов инспекторами Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) было проверено 5 173 коробки биологически активной пищевой добавки с товарными знаками Nebufer и Tablet N30, импортируемых из Сан-Марино ООО NEBULA MEDICINE.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении АПБА.
Образцы ввезенной продукции были представлены в лабораторию Азербайджанского института пищевой безопасности.
В результате экспертиз было установлено, что массовая доля тяжелых металлов (ртути) в партии продукции не соответствует требованиям действующих технических нормативных актов и непригодна для потребления.
Продажа указанной партии продукции была запрещена.
Принимаются меры в рамках требований законодательства.
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