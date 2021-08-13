Предотвращена попытка контрабанды в Азербайджан крупной партии сигарет

Согласно информации, поступившей в оперативно-следственное управление Западного территориального главного таможенного отдела Государственного таможенного комитета (ГТК), на таможенном посту "Красный мост" был задержан въезжавший со стороны Грузии грузовой автомобиль Scania, за рулем которого находился гражданин Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в ГТК, в ходе устной беседы водитель заявил, что в управляемом им транспортном средстве каких-либо скрытых от таможенного контроля и незадекларированных предметов нет.

Однако при досмотре внутри воздушных баллонов грузовика было обнаружено 10 200 штук сигарет Marlboro Touch.

По данному факту проводится расследование.