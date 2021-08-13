Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

В Азербайджане задача по вакцинации населения выполнена на 30 процентов.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend зампредседателя парламентского Комитета по здравоохранению Рашад Махмудов. По его словам, для предотвращения пандемии ВОЗ рекомендует вакцинировать не менее 70-75 процентов населения.

"В случае с Азербайджаном нужно вакцинировать около 7-7,5 миллиона людей. То есть, если не учитывать третью дозу, то население должно получить 15 миллионов доз вакцины. На данный момент в стране применено 5,5 миллиона доз вакцин, а это составляет 30 процентов от намеченного объема", - сказал Рашад Махмудов.

Он отметил недопустимость введения в заблуждение населения путем распространения ложной информации: "Обращаю внимание лиц, не имеющих медицинского образования, и медицинского персонала, испытывающего трудности с оценкой медицинской статистики, что непрофессиональный подход к анализу в связи с числом примененных вакцин вводит общество в заблуждение".