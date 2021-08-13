Обнародовано число заразившихся коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане выявлено еще 1769 случаев заражения коронавирусом, 648 человек вылечились, 16 - скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлен 361 501 случай заражения коронавирусной инфекцией, 337 669 человек вылечились, 5 125 - скончались, число активных больных составляет 18 707.

За последние сутки в Азербайджане проведено 13 945 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 178 108.