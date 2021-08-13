https://news.day.az/society/1369573.html Для тушения пожара в горах Габалы задействован второй вертолет - ВИДЕО
Для тушения пожара в горах Габалы задействован второй вертолет - ВИДЕО
Для тушения пожара, вспыхнувшего 11 августа близ села Тиканлы в горах Габалинского района, и предотвращения распространения огня задействован второй вертолет авиационного отряда МЧС Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в министерстве, к тушению пожара привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, гражданской обороны, сотрудники северо-западного регионального управления, минэкологии и природных ресурсов, группа местных жителей.
Тушение огня затрудняют рельеф местности и порывистый ветер.
МЧС Азербайджана вновь призывает население соблюдать правила противопожарной безопасности.
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