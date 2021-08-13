Сколько человек прошли вакцинацию в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 63 547 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 44 587, вторую - 18 960.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составляет 5 671 138.

При этом первую дозу вакцины получили 3 332 017, вторую - 2 339 121 человек.