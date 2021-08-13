TƏBİB о хранении вакцины Pfizer в Азербайджане

"Вакцина Pfizer была доставлена в Азербайджан 31 мая".

Как сообщает Day.Az, об этом в прямом эфире в "Facebook" TƏBİB сказал руководитель Департамента лекарственных и медицинских препаратов Эльмин Гулиев.

По его словам, первоначально эту вакцину следовало хранить при температуре минус 60-80 градусов:

"В этом случае вакцину Pfizer можно хранить 6 месяцев. Но позднее было заявлено, что ее можно хранить 31 сутки при температуре 2-8 градусов, это официально подтвердили ВОЗ и компания Pfizer. Эту вакцину можно хранить на центральном складе при температуре минус 60-80 градусов, а после доставки в медпункты при температуре 2-8 градусов".