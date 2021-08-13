В Азербайджане произошло землетрясение

13 августа, в 16:28 по местному времени, в 15 километрах к северу от Саатлинской сейсмологической станции на территории Имишлинского района Азербайджана произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда подземных толчков составила 3,1, а их очаг залегал на глубине 52 километров.

Землетрясение не ощущалось.