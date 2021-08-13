Стали известны организации, осуществляющие контроль над аптеками в Азербайджане

"В настоящее время в Азербайджане есть аптеки розничной торговли. В государственных больницах есть привилегированные аптеки, оказывающие услуги в больницах".

Как передает Day.Az, об этом в прямом эфире в "Facebook" TƏBİB сказал руководитель Департамента лекарственных и медицинских препаратов Эльмин Гулиев.

По его словам, контроль над деятельностью аптек, функционирующих в пределах государственных больниц и действующих там привилегированных аптек, осуществляют TƏBİB и соответствующие отделы фармацевтических лекарственных препаратов:

"А контроль над деятельностью аптек розничной торговли, частных аптек или аптек каких-то компаний осуществляют Министерство здравоохранения и входящий в подчинение министерства Аналитический центр экспертизы".