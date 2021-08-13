В Загатале сгорел магазин, погиб продавец

В Загатале в магазине произошел пожар, погиб продавец.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером в 19:30 в магазине смешанных товаров в селе Мосул.

Для тушения пожара были привлечены техника и личный состав Загатальской районной противопожарной части МЧС. Огонь был локализован за короткое время, ведутся работы по его полному тушению.

В результате пожара продавец магазина получил тяжелые ожоги. Молодой человек скончался по дороге в Загатальскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.