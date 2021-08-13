https://news.day.az/society/1369627.html В Загатале сгорел магазин, погиб продавец
В Загатале сгорел магазин, погиб продавец
В Загатале в магазине произошел пожар, погиб продавец.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером в 19:30 в магазине смешанных товаров в селе Мосул.
Для тушения пожара были привлечены техника и личный состав Загатальской районной противопожарной части МЧС. Огонь был локализован за короткое время, ведутся работы по его полному тушению.
В результате пожара продавец магазина получил тяжелые ожоги. Молодой человек скончался по дороге в Загатальскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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