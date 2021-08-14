https://news.day.az/society/1369641.html В Шамкире в горной местности произошел пожар
В Шамкире в горной местности произошел пожар
В гористой местности со сложным рельефом вблизи села Татарлы Шамкирского района вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом поступила на горячую линию МЧС "112".
К тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время проводятся оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара. По предварительным данным, горит кустарник на площади около 1 га.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре