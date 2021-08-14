В Шамкире в горной местности произошел пожар

В гористой местности со сложным рельефом вблизи села Татарлы Шамкирского района вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, информация об этом поступила на горячую линию МЧС "112".

К тушению пожара привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время проводятся оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара. По предварительным данным, горит кустарник на площади около 1 га.

Будет предоставлена дополнительная информация.