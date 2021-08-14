В Азербайджане объявлены итоги выбора вакансий для учителей

В Азербайджане обнародованы результаты выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей биологии, английского языка, музыки и русского языка.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, принявшие участие в данном этапе конкурса могут ознакомиться со своими результатами на своих личных страницах.

По итогам выбора вакансий, который проходил 10-13 августа, 1 599 кандидатов получили право принять участие в собеседовании. На их личные страницы направлена информация о дате и месте проведения собеседования, темы которого размещены на https://miq.edu.az/movzular.