https://news.day.az/society/1369728.html В Азербайджане объявлены итоги выбора вакансий для учителей
В Азербайджане объявлены итоги выбора вакансий для учителей
В Азербайджане обнародованы результаты выбора вакансий в рамках конкурса по трудоустройству учителей биологии, английского языка, музыки и русского языка.
Как сообщили Day.Az в министерстве образования, принявшие участие в данном этапе конкурса могут ознакомиться со своими результатами на своих личных страницах.
По итогам выбора вакансий, который проходил 10-13 августа, 1 599 кандидатов получили право принять участие в собеседовании. На их личные страницы направлена информация о дате и месте проведения собеседования, темы которого размещены на https://miq.edu.az/movzular.
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