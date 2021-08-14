https://news.day.az/society/1369734.html За пассажирами рейса Анталия-Баку отправлен другой самолет - ПРИЧИНА
За пассажирами рейса Анталия-Баку отправлен другой самолет - ПРИЧИНА
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), готовившийся к выполнению рейса Анталия-Баку, по техническим причинам вернулся на стоянку, сообщили Day.Az в авиакомпании.
За пассажирами из Баку будет отправлен другой самолет.
Пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.
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