За пассажирами рейса Анталия-Баку отправлен другой самолет

Самолет Airbus A320 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), готовившийся к выполнению рейса Анталия-Баку, по техническим причинам вернулся на стоянку, сообщили Day.Az в авиакомпании.

За пассажирами из Баку будет отправлен другой самолет.

Пассажиры задержанного рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.