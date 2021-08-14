Главный инфекционист об ужесточении карантина в Азербайджане

Решение об ужесточении карантина в Азербайджане формируется за счет наблюдений Оперативного штаба при Кабинете министров.

Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Таяр Эйвазов в эфире программы Gundem на телеканале ARB 24.

По его словам, обсуждения по этому поводу уже идут.

"Со временем наши знания о COVID-19 пополняются, появляются новые возможности борьбы с ним. Раньше не было вакцинации, все строилось только на правилах защиты от вируса. То есть прилагаемые усилия направлялись на сведение контактов между людьми до минимума. Сегодня процесс иммунизации стал одним из факторов, сдерживающих рост числа заражений. Ковид-паспорт и иммунный сертификат являются нормативными документами.

Государство больше не хочет ограничивать население жесткими мерами, такими как SMS-разрешение. В некотором смысле оно стремится предоставить широкие возможности лицам с низким риском заражения. Однако, все зависит от текущей ситуации.

По мере роста числа инфицированных возрастает и нагрузка на систему здравоохранения. Проводится анализ количества коек, динамики заражения, а также других экономических вопросов, на основании которого специалисты выносят решения. Естественно, обсуждения ведутся, однако официального решения пока нет",- сказал Т.Эйвазов.