Жуткая авария в Кюрдамире, есть погибшие и пострадавшие

В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Кюрдамирского района, столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes-Benz" и грузовик марки "КамАЗ". В результате аварии погибли 3, пострадали 2 человека.

По факту начато расследование.