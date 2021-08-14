https://news.day.az/society/1369755.html Жуткая авария в Кюрдамире, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
Жуткая авария в Кюрдамире, есть погибшие и пострадавшие - ФОТО
В Кюрдамирском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня днем на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию Кюрдамирского района, столкнулись легковой автомобиль марки "Mercedes-Benz" и грузовик марки "КамАЗ". В результате аварии погибли 3, пострадали 2 человека.
По факту начато расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре