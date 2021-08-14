https://news.day.az/society/1369766.html В Баку сегодня продезинфицировали 550 улиц - ФОТО
В Баку сегодня продезинфицировали 550 улиц - ФОТО
Сегодня в Баку в рамках комплексных мер по защите населения от коронавирусной инфекции и предотвращения ее распространения были продезинфицированы 550 улиц.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе ИВ, данные меры будут продолжены на регулярной основе.
ИВ вновь призвала население строго соблюдать правила карантинного режима для недопущения распространения коронавируса.
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