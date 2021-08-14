https://news.day.az/society/1369772.html В Азербайджане зафиксировали более 3 500 заражений коронавирусом за сутки - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане зафиксировали более 3 500 заражений коронавирусом за сутки - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 3 508 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 610 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
13 пациентов с коронавирусом скончались.
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