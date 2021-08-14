В Азербайджане зафиксировали более 3 500 заражений коронавирусом за сутки

В Азербайджане выявлено еще 3 508 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 610 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

13 пациентов с коронавирусом скончались.