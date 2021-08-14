Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 68 204 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 48 370, вторую дозу получили 19 834 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 5 739 342, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 380 387, вторую дозу получили 2 358 955 человек.