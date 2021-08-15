https://news.day.az/society/1369875.html Скончался находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов
Скончался находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов
Находившийся в коме прапорщик скончался спустя 8 месяцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, прапорщик Мирза Балагардаш оглу Ахмедов получил ранение во время Отечественной войны, впал в кому и спустя 8 месяцев скончался в одной из столичных больниц.
Он будет похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района.
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