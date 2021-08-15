Скончался находившийся в коме прапорщик Мирза Ахмедов

Находившийся в коме прапорщик скончался спустя 8 месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, прапорщик Мирза Балагардаш оглу Ахмедов получил ранение во время Отечественной войны, впал в кому и спустя 8 месяцев скончался в одной из столичных больниц.

Он будет похоронен в селе Оджаглы Джалилабадского района.