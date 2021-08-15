Какой будет погода в понедельник?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть северо-восточный ветер, температура воздуха ночью составит 24-27° тепла, днем 33-37° тепла, в Баку ночью 25-27° тепла, днем 35-37 ° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 30-35% днем.

На пляжах Абшерона будут дуть северо-восточный ветер .

Температура морской воды

Северные пляжи: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 27-28°.

На южных пляжах: (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) 28-29°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 16 августа на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, днем в некоторых горных районах возможны грозы, дожди, град. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 24-29° тепла.