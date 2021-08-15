Ушел из жизни известный азербайджанский ученый

Скончался ведущий научный сотрудник отдела ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии имени академика Г.Алиева НАНА, доктор философии по географии, доцент Эльхан Мамедбеков.

Соответствующая публикация размещена на странице Института в Facebook, сообщает Day.Az.

Э.Мамедбеков является автором более 60 научных статей. Он был преподавателем Бакинского государственного университета.