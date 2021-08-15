https://news.day.az/society/1369897.html Ушел из жизни известный азербайджанский ученый - ФОТО
Ушел из жизни известный азербайджанский ученый - ФОТО
Скончался ведущий научный сотрудник отдела ландшафтоведения и ландшафтного планирования Института географии имени академика Г.Алиева НАНА, доктор философии по географии, доцент Эльхан Мамедбеков.
Соответствующая публикация размещена на странице Института в Facebook, сообщает Day.Az.
Э.Мамедбеков является автором более 60 научных статей. Он был преподавателем Бакинского государственного университета.
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