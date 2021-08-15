Пожар в Габале, к тушению привлечены вертолеты - ВИДЕО
В Габалинском районе произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию "112" поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом вблизи села Солгуджа Габалинского района.
На основании полученной информации были привлечены соответствующие силы МЧС и начато тушение пожара.
В настоящее время тушением пожара занимаются 2 вертолета Государственной службы пожарной охраны МЧС, Войск гражданской обороны и соответствующих сил Северо-Западного регионального центра и авиационного отряда. В тушении пожара также принимают участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов.
Несмотря на сложность рельефа и регулярно усиливающийся ветер, работы по тушению пожаров продолжаются непрерывно.
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