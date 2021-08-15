https://news.day.az/society/1369929.html В Азербайджане выявлено 2993 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено 2993 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 993 случая заражения коронавирусом, 646 человек выздоровели, 15 - скончались, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 368 002 случая заражения коронавирусной инфекцией, 338 925 человек вылечились, 5 153 - скончались, число активных больных составляет 23 924.
За последние сутки в Азербайджане проведено 15 376 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии - 4 210 440 тестов.
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