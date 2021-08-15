https://news.day.az/society/1369930.html В Азербайджане за сутки вакцинировались более 50 тыс. человек - ФОТО
В Азербайджане за сутки вакцинировались более 50 тыс. человек - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 54 890 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 39 551, вторую дозу получили 15 339 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 5 794 232, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 3 419 938, вторую дозу получили 2 374 294 человек.
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