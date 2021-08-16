В Астаре в ДТП погиб офицер Госпогранслужбы

В Астаре произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Шахагаджи.

Автомобиль марки "Мерседес" с государственным регистрационным знаком 90-MZ-032, за рулем которого находился житель Баку Алигусейн Рафаил оглу Ализаде, потерял управление и врезался сначала в газовую трубу, а затем в фонарный столб. В результате водитель погиб на месте.

По факту проводится расследование.

По данным АПА, погибший старший лейтенант Госпогранслужбы Алигусейн Ализаде - брат известной ведущей ATV Вюсали Ализаде.