https://news.day.az/society/1369979.html В Астаре в ДТП погиб офицер Госпогранслужбы
В Астаре в ДТП погиб офицер Госпогранслужбы
В Астаре произошло дорожно-транспортное происшествие, водитель погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на территории села Шахагаджи.
Автомобиль марки "Мерседес" с государственным регистрационным знаком 90-MZ-032, за рулем которого находился житель Баку Алигусейн Рафаил оглу Ализаде, потерял управление и врезался сначала в газовую трубу, а затем в фонарный столб. В результате водитель погиб на месте.
По факту проводится расследование.
По данным АПА, погибший старший лейтенант Госпогранслужбы Алигусейн Ализаде - брат известной ведущей ATV Вюсали Ализаде.
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