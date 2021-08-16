https://news.day.az/society/1369980.html В Геранбое автомобиль сбил насмерть подростка
В Геранбое автомобиль сбил насмерть подростка
В Геранбое автомобиль сбил насмерть 15-летнего подростка.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на территории села Аббасгулулар.
Жителя района Гулиева Теймана Эльшад оглу 2005 года рождения, вышедшего из парикмахерской сбил насмерть автомобиль марки "Киа".
По факту проводится расследование.
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