Сотрудники МЧС, направленные в Турцию для тушения пожаров, возвращаются в Азербайджан

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, командированные в братскую страну по поручению Президента Ильхама Алиева для тушения пожаров в Турции, возвращаются в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 743 человека личного состава и 93 единицы техники уже выехали из Турции.

350 человек вернутся в страну на самолете, остальные вместе с техникой - на автомобилях.