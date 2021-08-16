https://news.day.az/society/1370017.html Сотрудники МЧС, направленные в Турцию для тушения пожаров, возвращаются в Азербайджан
Сотрудники МЧС, направленные в Турцию для тушения пожаров, возвращаются в Азербайджан
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, командированные в братскую страну по поручению Президента Ильхама Алиева для тушения пожаров в Турции, возвращаются в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 743 человека личного состава и 93 единицы техники уже выехали из Турции.
350 человек вернутся в страну на самолете, остальные вместе с техникой - на автомобилях.
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