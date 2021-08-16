Приводят ли вакцины от COVİD-19 к бесплодию?

Вакцины от COVID-19 не приводят к бесплодию. Об этом сказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) Рашад Махмудов, сообщает Day.Az.

По его словам, вакцины от многих заболеваний используются давно, и не зафиксировано случаев, когда они приводили к бесплодию или другим проблемам. Между тем этот вопрос необоснованно муссируется в обществе.

"Сегодня существуют вакцины нового поколения mRNA, к которым относится и препарат от коронавируса производства Pfizer. Другой вид - это традиционные вакцины.

Побочные эффекты от того же аспирина, лекарств от холестерина намного сильнее возможных побочных эффектов вакцин от коронавируса. В то же время эти лекарства, снижая число сердечно-сосудистых заболеваний, продлевают жизнь в среднем на 20-30 лет, и мы больше интересуемся их пользой, чем побочными эффектами. В мире от коронавируса скончались около шести миллионов человек. В Азербайджане каждый день от этой болезни умирают 17-20 человек", - сказал Махмудов.