Группа сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожаров в Турции, вернулась в Азербайджан - ФОТО
Первая группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана, направленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась в страну рейсом AZAL.
Как сообщает Day.Az, вернувшийся из Турции состав был встречен в международном аэропорту Гейдар Алиев.
Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева в целях поддержки в борьбе с лесными пожарами в братскую Турцию было направлено 743 человека личного состава, 97 единиц техники, а также один вертолет и один самолет-амфибия МЧС Азербайджана.
Вертолет авиационного отряда МЧС во время проведения операций по тушению пожаров совершил 204, а самолет-амфибия - 98 вылетов, осуществив в общей сложности слив 1 404 тонны воды.
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