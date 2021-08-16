Группа сотрудников МЧС, участвовавших в тушении пожаров в Турции, вернулась в Азербайджан

Первая группа пожарно-спасательных сил МЧС Азербайджана, направленных в Турцию для борьбы с лесными пожарами, вернулась в страну рейсом AZAL.

Как сообщает Day.Az, вернувшийся из Турции состав был встречен в международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева в целях поддержки в борьбе с лесными пожарами в братскую Турцию было направлено 743 человека личного состава, 97 единиц техники, а также один вертолет и один самолет-амфибия МЧС Азербайджана.

Вертолет авиационного отряда МЧС во время проведения операций по тушению пожаров совершил 204, а самолет-амфибия - 98 вылетов, осуществив в общей сложности слив 1 404 тонны воды.